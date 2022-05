Protesten na presidentsverkiezingen in de Filipijnen

Na de presidentsverkiezingen in de Filipijnen hebben honderden mensenrechtenactivisten en studenten geprotesteerd voor het kantoor van de kiescommissie COMELEC in Manila. Ze beschuldigen de overheid van verkiezingsfraude, en willen de overwinning van Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Junior, die na een onofficiële telling verwacht werd, niet erkennen.

De demonstranten droegen borden met daarop onder meer de woorden “COMELEC, incompetent, strafrechtelijk vervolgen!” en “Bestrijd verkiezingsfraude”. De leuze “Het volk, de natie, verzet zich nu” werd luid gescandeerd. De politie greep in en brak de demonstratie.

Volgens waarnemers hebben duizenden burgers hun stem maandag niet kunnen uitbrengen door storingen bij de machines die de stemmen tellen. In sommige kiesdistricten bleven kiezers de hele nacht buiten aan de stemlokalen wachten – vaak tevergeefs – tot de machines gerepareerd of vervangen werden. De verkiezingscommissie COMELEC negeerde oproepen om de verkiezingen te verlengen, en benadrukte dat het aantal defecte machines klein was.

Overwinning voor zoon dictator

Volgens de onofficiële telling van de verkiezingsresultaten kreeg Marcos Junior bijna twee keer zo veel stemmen als zijn grootste rivale, oppositieleidster Leni Robredo. De running mate van Marcos Junior was Sara Duterte-Carpio, de dochter van de beruchte aftredende president Rodrigo Duterte. “De twee samen vertegenwoordigen de ergste vorm van traditionele politiek en bestuur in de geschiedenis van ons land”, zegt mensenrechtenorganisatie Karapatan. “We roepen de Filipijnse bevolking op om deze beangstigende tandem af te keuren en op te komen voor de rechten van het Filipijnse volk en tegen de onderdrukking.”

LEES OOK. Zijn vader liet duizenden opponenten folteren en verdwijnen, nu is Ferdinand Jr. ‘Bongbong’ Marcos de populairste man van de Filipijnen (+)

De officiële resultaten, die moeten worden bekendgemaakt door het Congres, worden pas over enkele weken verwacht. Maar het is vrijwel zeker dat de omstreden Marcos-dynastie na 36 jaar opnieuw aan de macht zal komen. Het beruchte regime van Ferdinand Marcos en zijn vrouw Imelda duurde van 1965 tot 1986 en maakte naam met moord, diefstal en het laten verdwijnen van politieke tegenstanders.