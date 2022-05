Ook openbaar ministerie stapt naar hof van beroep in zaak-Sanda Dia

Het openbaar ministerie stapt (net als de advocaten van de familie van Sanda Dia) naar het hof van beroep van Antwerpen. Het tekent beroep aan tegen de uitspraak van de voorzitter van de Hasseltse correctionele rechtbank dat de rechtbank enkel gevat was om te oordelen over de tenlasteleggingen die sloegen op de feiten van 5 december 2018 in Vorselaar.

Het hof van beroep moet nu uitklaren of de Hasseltse rechtbank bevoegd is voor alle feiten, waaronder de voorbereidende vergadering en de gebeurtenissen van 4 en 5 december 2018 in Leuven, die een rol hebben gespeeld bij de uit de hand gelopen doop waarbij Sanda Dia het leven liet. Het gaat specifiek over de feiten die gepleegd werden vanaf het wekken van de schachten in Leuven tot aan het vertrek naar de blokhut in Vorselaar. Bij een verduidelijking liet het openbaar ministerie reeds weten dat het van mening was dat de Hasseltse rechters wel degelijk bevoegd zijn om te oordelen over de gebeurtenissen in Leuven.

Op 29 april legden de advocaten van de familie van Sanda Dia de rechtszaak in Hasselt stil om naar het hof van beroep in Antwerpen te trekken om op die manier klaarheid te scheppen over de bevoegdheden van de Hasseltse rechter. Het is nog niet duidelijk wanneer het hof van beroep de zaak zal behandelen.

Dat het Openbaar Ministerie ook beroep aantekent, moet vooral als symbolisch belangrijk beschouwd worden, klinkt het bij advocaten in de zaak. Stel dat het Antwerpse hof van beroep de burgerlijke partijen finaal gelijk geeft, zal de zaak nadien ‘geëvoceerd’ worden. Het Reuzegom-proces zal dan integraal overgedaan worden in Antwerpen. Definitief weg uit Hasselt, definitief een strafproces in Antwerpen. Alle partijen zullen dan opnieuw opgeroepen worden, en de zaak start helemaal opnieuw. Met het Openbaar Ministerie – in deze het Antwerpse parket-generaal – dat straffen tegen de Reuzegommers zal vorderen en een nieuwe rechtbank. Een concreet strafproces wordt pas dit najaar verwacht.