Minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir mag Gaza niet binnen

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir (Vooruit) zou normaal woensdag een bezoek brengen aan Gaza, maar dat gaat niet door. De Israëlische autoriteiten weigeren toestemming te verlenen om het Palestijnse gebied binnen te gaan. “De Israëlische autoriteiten hebben laten verstaan dat ze op dit moment geen politieke bezoeken toelaten in Gaza”, aldus de woordvoerder van de minister.

Een bezoek aan Gaza is geen evidentie, dat was reeds op voorhand bekend. De meeste Belgische ministers werden de afgelopen jaren geweigerd. Toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders kon in 2016 wel nog een bezoek brengen. Latere pogingen botsten op een Israëlisch njet.

Minister Kitir wilde in Gaza een project rond sanering van afval bezoeken, waarvoor ons land samenwerkt met het UN Development Program. Ook een project van jonge ondernemers zou aan bod zijn gekomen. In de plaats bezoekt de minister nu ontwikkelingsprojecten in Bethlehem, aldus haar kabinet.