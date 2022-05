Duitse minister van Defensie onder vuur na privégebruik van legerhelikopter

Christine Lambrecht en haar 21-jarige zoon Alexander Lambrecht vlogen midden april met een militaire helikopter naar het eiland Sylt in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein voor een privéverblijf, aldus Business Insider.

De minister, die eerst een bataljon dat gestationeerd is in de noordelijke deelstaat bezocht, vloog vervolgens met haar zoon in een Cougar-transporthelikopter naar het eiland voor het paasweekend. De zoon van de minister postte zelfs een foto van zichzelf in de helikopter op Instagram.

Het kabinet van Lambrecht zei dat Lambrecht de rekening voor de vlucht van haar zoon had betaald, die volgens de media ongeveer 5.000 euro per uur bedroeg.

Kritiek

Toch kreeg de sociaaldemocratische minister kritiek, vooral van de conservatieven, die sinds eind 2021 op de oppositiebanken zijn beland. “De minister van Defensie moet tactvoller zijn en de luchtmacht niet verwarren met Lufthansa, de belangrijkste luchtvaartmaatschappij van Duitsland”, zei Thorsten Frei, de eerste secretaris van de CDU/CSU-fractie in de Bundestag.

Lambrecht, voormalig minister van Justitie onder Angela Merkel, kreeg in februari al sarcastische opmerkingen toen ze aankondigde 5.000 helmen naar Oekraïne te sturen, terwijl Kiev zware wapens zoals tanks vraagt.