Moeskroen verdwijnt uit het profvoetbal: beroep afgewezen en degradatie naar Tweede Nationale

Moeskroen is zijn licentie voor het profvoetbal definitief kwijt. Voor de zevende keer in acht jaar kregen de Henegouwers een negatief advies van de Licentiecommissie. Telkens slaagde de club er toch nog in om die beslissing om te keren, maar dit jaar niet. Moeskroen zakt naar Tweede Nationale, waardoor degradant Virton toch in 1B mag blijven.