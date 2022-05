Hoe één foto Australische vrouw 16.500 euro kostte

Melissa Bloomfield (28) werkte jarenlang extra uren en woonde in bij vrienden en familie, zodat ze kon sparen voor haar droomwoning. In september 2020 was het eindelijk zover: ze kon een huis kopen in een buitenwijk van Brisbane. Daarvoor moest ze wel gebruikmaken van een subsidie van de Australische overheid ter waarde van 25.000 Australische dollar (zo’n 16.500 euro).

Maar ze kon het naar eigen zeggen niet geloven toen de Australische belastingdienst, die toezicht hield op de regeling, haar aanvraag weigerde. Volgens de dienst bleek uit een satellietfoto dat Bloomfield een bestaande woning op haar grond had laten slopen vóór 4 juni, de dag waarop de regeling inging.

Bloomfield beweert echter dat haar bouwplannen op dat moment nog niet eens goedgekeurd waren, en dat de bouwwerken pas begonnen waren in augustus, twee maanden later dus.