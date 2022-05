Prins Charles vervangt Britse Queen tijdens troonrede voor parlement, maar rept met geen woord over haar afwezigheid

De opening van parlementaire jaar in het Britse Lagerhuis was er dinsdag eentje voor de geschiedenisboeken. Voor het eerste in 59 jaar was het niet de Britse koningin Elizabeth II die de troonrede voorlas, maar werd haar plaats ingenomen door kroonprins Charles. De 96-jarige Queen had eerder laten weten dat ze verstek liet gaan voor de grondwettelijke ceremonie wegens “mobiliteitsproblemen”. Tijdens Charles’ speech - die door de regering van Boris Johnson wordt geschreven - zette de prins de plannen van de regering uiteen.