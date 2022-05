Schreuder gelooft pas in een ontknoping op slotspeeldag: “Wat het resultaat woensdag ook wordt, het zal nog niet voorbij zijn”

De clash tussen de twee overgebleven titelpretendenten, deel twee: woensdagavond ontvangt Club Brugge Union. Alfred Schreuder ziet het niet als een titelduel, want hij denkt dat het tot de laatste minuut van de play-offs een nek-aan-nekrace blijft. “Ik merk geen verschil in mijn kleedkamer in vergelijking met vorige week”, zegt de coach.

Hij gelooft nog altijd niet dat de boel woensdagavond beslist kan zijn, Alfred Schreuder. Niet bij winst, maar ook niet bij een gelijkspel of een nederlaag. “Al zou dat laatste natuurlijk niet goed zijn, dat wil ik wel even verbeteren”, aldus Schreuder. “Ik denk nog steeds dat de beslissing pas op de laatste speeldag zal vallen. De match tegen Union is een wedstrijd op zich, net zoals die twee wedstrijd daarna.” Mits een zege kan Club het komende zondag afmaken op het veld van Antwerp. Dan volstaat een punt. Als Union woensdag komt winnen op Jan Breydel, hebben de Bruggelingen het niet meer in eigen handen.

Levensgevaarlijk

De teneur in de kleedkamer is na de zege van afgelopen zondag niet veranderd: Club Brugge blijft op zijn hoede. “Ik merk geen verschil. Al maanden zie ik een heel gemotiveerde groep die weet waar ze mee bezig is. En dat is elke match proberen winnen. Als je dat beheerst, komt het resultaat gewoon naar je toe. Het belangrijkste afgelopen weekend? Een zege tegen een echte topploeg, en daarom moet het er niet altijd mooi aan toe gaan.” Qua beleving zal het wel iets anders zijn dan het vorig bezoekje van de Brusselaars: Club-Union werd in januari in een leeg stadion afgewerkt.

Ondanks zeven op negen tegen Union kreeg Schreuder opnieuw kritiek op zijn aanpak. De Ketelaere als veredelde linksback en Skov Olsen op de bank: het werd niet bepaald gesmaakt door waarnemers. “Ik weet dat ik keuzes gemaakt heb waar niet iedereen het mee eens was, maar dat hoort bij werken bij een topclub. Uiteindelijk moeten we het allemaal samen doen: we varen onze eigen koers. En dat doen we in eer en geweten”, zegt Schreuder. “Of ik tactisch zaken ga veranderen omdat we thuis spelen? Niet echt, we gaan opnieuw het beste doen voor het team. Met alle respect voor Union, en hun omschakeling die levensgevaarlijk is.”

Club moet alvast de geschorste Nsoki missen: hij wordt waarschijnlijk vervangen door Hendry. Skov Olsen trainde na een zware tackle op Union vandaag niet volledig mee, maar geraakt wel fit voor woensdag.

“Wow, sterke gasten”

Nu Club een (mentaal) voordeel van een half puntje heeft in het klassement, geloven niet veel mensen dat blauw-zwart het straks nog uit handen geeft. Ook omdat de Brugse kleedkamer door en door ervaren is. “Of dat een voordeel is, gaan we woensdagavond zien. Want ik vind Union ook een hele ervaren ploeg. Ze hangen heel fel aan elkaar. We moeten gewoon geloven in onszelf en er staan. Want een tegenstander voelt dat meteen. Wow, sterke gasten, denken ze dan.”