Rijdt politie straks rond in deze peperdure Porsche? Foto van bestickerde sportwagen zaait verwarring

De foto van de Porsche werd genomen op een vakbeurs voor hulpdiensten in Kortrijk. “Op de beurs zijn verschillende bedrijven en hulpdiensten vertegenwoordigd. Ook wij zijn er met een van onze voertuigen aanwezig”, zegt eerste hoofdinspecteur Dirk Van de Sande van de zone Mechelen-Willebroek. “De Porsche werd niet door onze zone aangekocht. We hebben op dit moment ook niet de intentie om zo’n sportwagen in dienst te nemen.”

De Porsche is een demovoertuig van een bedrijf dat reguliere voertuigen ombouwt naar politiewagens. Vermoedelijk gebruikte het bedrijf de bestickering die ze eerder al gebruikte bij de ombouw van wagens die wél door de politiezone werden aangekocht. Dat het niet om een echt politievoertuig gaat, is overigens te zien aan de rest van de bestickering. Zo staat zowel het Nederlandstalige woord ‘Politie’ als het Franstalige ‘Police’ op de wagen.(svds)