Dit auto-onderdeel wordt steeds populairder bij dieven: “Snel te verwijderen en brengt honderden euro’s op”

In 2021 kreeg de federale gerechtelijke politie van Oost-Vlaanderen vijf keer meer aangiftes van diefstallen van katalysatoren. Voor criminelen is het een snelle manier om geld te verdienen.

“Vroeger waren de middenconsoles (het centrale deel in de auto waar de schakelpook zit, red.) en de airbags van de auto’s heel populair bij autodieven”, legt directeur operaties Patrick Willocx van de federale politie van Oost-Vlaanderen uit. “Maar ondertussen bemerken we een nieuwe tendens.”

De federale politie ziet een stijging van het aantal diefstallen van katalysatoren, het onderdeel dat de uitlaatgassen zuivert. In 2020 kreeg de federale politie van Oost-Vlaanderen 11 aangiftes hierover te verwerken. Een jaar later vervijfvoudigde dat cijfer naar 57 aangiftes van diefstallen.

In het onderdeel zitten edelmetalen als platina en palladium en dat brengt dieven honderden euro’s op. In tegenstelling tot nieuwere modellen is het ook vrij gemakkelijk te verwijderen en daarom is het zo gegeerd bij criminelen. “Ze moeten zo ook niet meer binnenbreken in de auto”, zegt Willocx.