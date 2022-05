Finse Defensiecommissie spreekt zich uit voor NAVO-lidmaatschap

Finland moet het lidmaatschap van de NAVO aanvragen, vindt de commissie Defensie in het Finse parlement. NAVO-lidmaatschap zou het beste zijn voor de veiligheid van het Scandinavische land, besluiten de parlementsleden. De definitieve beslissing over een lidmaatschapsaanvraag wordt eind deze week verwacht.

Sinds de start van de Russische invasie in Oekraïne gaan er in Finland steeds meer stemmen op om zich aan te sluiten bij de NAVO om het land te beschermen tegen dreigingen vanuit Rusland. Finland deelt een grens van 1.300 kilometer met Rusland, en het land riep in 1917 zijn onafhankelijkheid uit van Rusland.

De Russische inval wijzigde de Finse veiligheidsarchitectuur drastisch, vinden zowel de Finnen als hun beleidsmakers. In peilingen spraken drie op de vier Finnen hun steun uit voor een NAVO-lidmaatschap, tegenover een op de vijf voor de Russische oorlog in Oekraïne. Meer dan 80 procent van de Finnen ziet Rusland als een militaire bedreiging.

“Onze geopolitieke situatie zal niet veranderen, we blijven een lange grens met Rusland hebben”, zei voorzitter van de commissie Defensie, Petteri Orpo, aan journalisten. “Dit is een defensieve beslissing, en tegen niemand gericht.”

In Finland wil president Sauli Niinistö uiterlijk donderdag zijn NAVO-standpunt bekendmaken. Zaterdag zullen de regerende sociaaldemocraten onder premier Sanna Marin hetzelfde doen.

De Zweedse regeringspartij komt waarschijnlijk zondag met een besluit.

Finland en zijn buurland Zweden werken al nauw samen met de NAVO, maar zijn tot dusver nog geen officiële leden. Voor toetreding zullen wel eerst alle dertig huidige lidstaten akkoord moeten gaan. Volgens secretaris-generaal Jens Stoltenberg is dat geen probleem.