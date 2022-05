Gent/Lokeren

Ze redde verschillende mensenlevens in de Tweede Wereldoorlog, werkte tientallen jaren als verpleegster in de Congolese brousse, bezit een vliegbrevet en rijdt nog altijd met de auto. Alphonsine Van de Velde, die donderdag honderd jaar wordt, is een fenomeen. “Schenk die champagneglazen nog eens vol, dat houdt me recht.”