Catherine De Bolle benoemd voor tweede termijn als Europol-directeur

De Raad van de Europese Unie heeft de Belgische Catherine De Bolle benoemd voor een tweede termijn als directeur van de Europese politiedienst Europol. Haar termijn is vanaf mei dit jaar verlengd met vier jaar, tot mei 2026. Dat meldt Europol dinsdag.

De Bolle was sinds 2018 directeur van het EU-agentschap, dat is gevestigd in het Nederlandse Den Haag. Ze volgde de Brit Rob Wainwright op voor een termijn van vier jaar, die afliep op 1 mei dit jaar.

Voor haar functie als topvrouw van Europol, was ze in België commissaris-generaal van de federale politie van 2012 tot 2018. Marc De Mesmaeker is haar opvolger.

De termijn van de uitvoerend directeur van Europol kan eenmaal worden verlengd. De top van de politiedienst had de Raad van de Europese Unie voorgesteld de termijn van De Bolle te verlengen en had ook het Europees Parlement op de hoogte gebracht van dat voorstel, klinkt het.

Europol is het EU-agentschap dat de samenwerking van de verschillende nationale politiediensten faciliteert en politieonderzoeken van de lidstaten ondersteunt.