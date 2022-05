Lichaam van vrouw uit Samber gehaald in Sars-la-Buissière

De brandweer van Beaumont heeft maandagavond het lichaam van een vrouw uit de Samber gehaald in Sars-la-Buissière, in de provincie Henegouwen. Dat heeft het parket van Charleroi dinsdag bevestigd. Volgens La Nouvelle Gazette, dat het nieuws eerder bracht, zou het overlijden als verdacht beschouwd worden.

Het parket zegt dinsdag dat er een onderzoek is geopend naar de oorzaak van de dood van de vrouw. De zaak is volgens het parket niet gelinkt aan de vermissing van een 34-jarige vrouw, die vorige woensdag voor het laatst werd gezien in Pont-à-Celles, ook in Henegouwen.