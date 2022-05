Dit jaar al 60 mensen gedood door olifanten in Zimbabwe

Zestig mensen hebben dit jaar al het leven verloren door olifanten in Zimbabwe, dat meldt de woordvoerder van de regering op dinsdag. De olifantenpopulatie is een van de weinigen die groeit in het land.

In tegenstelling tot in andere landen, waar stropers de diersoort uitroeide voor de ivoorhandel, neemt het aantal olifanten in Zimbabwe jaarlijks met vijf procent toe. “In sommige gebieden verplaatsen olifanten zich in enorme kuddes. Ze hebben alles in de velden al opgegeten en begeven zich nu naar eigendommen, waardoor mensen gedwongen worden terug te vechten en de olifanten te verwonden”, schreef regeringswoordvoerder Nick Mangwana op Twitter.

“Maar gewonde olifanten worden agressief en oncontroleerbaar”, gaat hij verder. “Het conflict tussen mens en dier is zeer gevoelig geworden. Dit jaar alleen zijn er al zestig Zimbabwanen gedood door olifanten. vijftig mensen raakten gewond.” Volgens Mangwana werden in 2021 72 mensen gedood door olifanten. Toen zijn olifanten buiten jachtreservaten beginnen rond te lopen.

Tinashe Farawo van de Zimbabwaanse Parks and Wildlife Management Authority, vertelde aan het Franse persagentschap AFP dat er “waarschijnlijk een ramp zal gebeuren als de (olifanten) populatie niet wordt teruggedrongen. De dreiging zal toenemen in het droge seizoen, wanneer de kuddes op zoek gaan naar water en voedsel.” Farawo besluit door te zeggen dat er rangers zijn ingezet om de gevaarlijkste olifanten te elimineren.

Volgens deskundigen heeft Zimbabwe ruimte voor zo’n 45.000 olifanten die grote stukken weidegrond nodig hebben. Maar met 100.000 exemplaren heeft Zimbabwe momenteel de op één na grootste olifantenpopulatie ter wereld. Het vertegenwoordigt ongeveer een kwart van de olifanten op het Afrikaans continent. Enkel Botswana telt meer van de grote landzoogdieren.