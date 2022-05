Doorsnee aardgasfactuur daalt ... mede door aanpassing verbruiksprofiel

De gemiddelde jaarfactuur voor aardgas voor Belgische particulieren komt in april uit op 2.769,23 euro. Ondanks de energieprijzenhausse is dat ruim 500 euro minder dan in maart, in grote mate dankzij de tijdelijke btw-verlaging. Er is echter een grote maar. Vanaf april hanteert de federale energieregulator CREG immers een lager doorsnee verbruik dat beter moet aansluiten bij de praktijk. Ondanks hogere energieprijzen, daalt zo het energiegedeelte van de gasfactuur met enkele euro’s.

Tot en met maart hanteerde de CREG een gemiddeld jaarverbruik van gas bij particulieren van 23.260 kilowattuur (kWh) per jaar. Vanaf april is het standaard aardgasprofiel aangepast naar 17.000 kWh/jaar. Hierdoor daalt de zuivere energiekost van de aardgasfacuur op een maand tijd 4 euro tot zowat 2.284 euro. Inclusief heffingen, btw en netwerkvergoedingen daalt de gemiddelde aardgasfactuur van 3.277,53 euro in maart naar 2.769,23 euro. In de doorsneeprijs van april is voor het eerst de tijdelijke btw-verlaging naar 6 procent doorgerekend.

De CREG besliste om het verbruiksprofiel voor particulieren te verlagen na een bevraging bij de distributienetbeheerders, de belangrijkste energieleveranciers en een aantal verbruikers. “De realiteit op de aardgasmarkt voor particulieren leert ons inderdaad dat een jaarverbruik van 17.000 kWh representatiever is”, klinkt het dinsdag in een publicatie.

Voor elektriciteit stijgt de gemiddelde jaarfactuur volgens de cijfers van april voor huishoudelijke klanten (met 3.500 kWh/jaar verbruik) wel. In maart ging het om 1.378,56 euro en een maand later is dat al 1.581,85 euro. Hier is de tijdelijk verlaagde btw al doorgerekend vanaf maart. In februari ging het om 1.637,74 euro.

Volgens een ander CREG-rapport is de energiecomponent van de factuur wel in prijs gestegen in april. “Het prijsniveau ligt in april 2022 aanzienlijk hoger dan in de vorige maand maart 2022. Zowel bij vaste als bij variabele producten stellen we dezelfde tendens vast”, valt te lezen.