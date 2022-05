WHO-topman Tedros noemt Chinees zerocovidbeleid “onhoudbaar”

Het zerovocidbeleid dat de Chinese autoriteiten hanteren in hoofdstad Peking en de belangrijke havenstad Shanghai is onhoudbaar. Dat heeft de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dinsdag gezegd tijdens een persconferentie. “Overstappen op een andere strategie is heel belangrijk”, aldus Tedros. Hij zegt die boodschap ook doorgegeven te hebben aan de Chinese gesprekspartners.

Miljoenensteden zoals Peking en Shanghai afsluiten om de verspreiding van het coronavirus tegen te houden is volgens Tedros niet houdbaar, “rekening houdend met het huidige gedrag van het virus en wat we verwachten voor de toekomst”.

Ook Michael Ryan, hoofd van het WHO-noodprogramma, riep op tot flexibiliteit. Hij beklemtoonde dat de rechten van individuen ook in rekening genomen moeten worden.

WHO-topman Tedros zei dinsdag ook bezorgd te zijn over de toename in het aantal coronagevallen in meer dan vijftig landen. Die toename is te wijten aan subvarianten van de omikronvariant.

© REUTERS