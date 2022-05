Amerikaanse inlichtingendienst: Poetin bereidt langdurige oorlog in Oekraïne voor

Avril Haines, directeur van de nationale inlichtingendienst, heeft dinsdag een grimmig plaatje geschetst van de volgende fase van de oorlog in Oekraïne. Volgens haar zal de oorlog waarschijnlijk “nog onvoorspelbaarder en escalerender” worden in de volgende maanden. Dat vertelde ze dinsdag aan het Congres. Dat omdat “Poetin confronteerd wordt met wanverhouding tussen zijn ambities en de huidige conventionele militaire capaciteiten van Rusland.” Daardoor zou Poetin geneigd zijn om meer ad hoc beslissingen te nemen.

“De huidige tendens vergroot de kans dat president Poetin drastischer middelen zal aanwenden, waaronder het opleggen van de staat van beleg, het heroriënteren van de industriële productie, of mogelijk escalerende militaire acties om de middelen vrij te maken die nodig zijn om zijn doelstellingen te bereiken naarmate het conflict aansleept, of als hij merkt dat Rusland in Oekraïne aan het verliezen is.”

De Verenigde Staten denken dan ook dat Poetin zich voorbereidt op een langdurig conflict in Oekraïne en dat een Russische overwinning in de Donbas in het oosten van het land mogelijk geen einde zal maken aan de oorlog. “We schatten in dat president Poetin zich voorbereidt op een langdurig conflict in Oekraïne, waarin hij nog steeds van plan is doelen te bereiken die verder gaan dan de Donbas,” vertelde Haines. “Aangezien zowel Rusland als Oekraïne geloven dat zij op militair vlak vooruitgang kunnen blijven boeken, zien wij geen haalbare onderhandelingsweg voorwaarts, althans niet op korte termijn”, aldus Haines. Ze voegde eraan toe dat Poetin erop rekent dat de Westerse vastberadenheid na verloop van tijd zal afnemen.

Haines gelooft wel niet dat Poetin kernwapens zal inzetten, behalve als er een existentiële dreiging tegen Rusland zou zijn.

(sgg)