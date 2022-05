Borussia Dortmund geeft meer dan de helft van het Haaland-geld meteen uit aan nieuw toptalent van RB Salzburg

De transfer van Haaland naar Manchester City, de club waar ook zijn vader Alf-Inge drie seizoenen speelde (2000-2003), hing al een tijdje in de lucht. De aanvaller was de voorbije 2,5 seizoenen bij Borussia Dortmund goed voor 85 goals in 88 wedstrijden. Dit seizoen zit de toekomstige ploegmaat van Kevin De Bruyne, die 60 miljoen euro zal kosten, aan 28 goals in 29 duels.

Haaland ruilde in januari 2020 RB Salzburg voor Dortmund, dat 20 miljoen euro neertelde. En nu doet Dortmund opnieuw zaken met de Oostenrijkse kampioen. BVB plukt er toptalent Karim Adeyemi weg. De 20-jarige aanvaller, dit seizoen goed voor 23 doelpunten en 8 assists, zal de club 38 miljoen euro plus bonussen kosten. Adeyemi heeft al drie caps en een goal voor Duitsland op zijn palmares.