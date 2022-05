Fotograaf neergeslagen op klaarlichte dag in hartje Antwerpen: “Ik wilde alleen de gevaarlijke situatie voor voetgangers aankaarten”

De 75-jarige fotograaf Donald Woodrow is op klaarlichte dag neergeslagen door een jongeman die er niet mee gediend was dat Woodrow hem filmde. Nochtans was niet de aanvaller zelf, maar wel de werf op de De Keyserlei het onderwerp van Woodrows foto’s. De politie arresteerde diezelfde dag twee minderjarigen. De feiten dateren van eind april, maar beelden van het incident circuleren sinds vandaag op sociale media.

Donald Woodrow is half Amerikaan, half Belg. Hij werd geboren in New York en woont intussen al 48 jaar in Brasschaat. Binnen de fotografie is Woodrow een grote naam geworden. Hij werkt momenteel nog als fotograaf voor National Geographic en is een autoriteit in de wereld van de diamantfotografie. Daarnaast fotografeert hij als bewuste burger ook ergernissen die hem opvallen in Antwerpen, zoals ook op zaterdag 23 april.

“Ik was samen met een vriend aan het wandelen op de De Keyserlei richting het station”, vertelt Woodrow vanuit New Mexico, waar hij verblijft voor de herdenking van zijn overleden neef. “De weg was opgebroken door werken. Om de straat over te steken, moesten voetgangers over houten pallets klimmen en in een put stappen van veertig centimeter diep en drie meter breed.”

Met zijn foto’s wilde Woodrow naar eigen zeggen de gevaarlijke situatie voor voetgangers op de De Keyserlei aankaarten. — © Donald Barry Woodrow

Woodrow haalde zijn gsm boven en begon te fotograferen. Hij filmde hoe een man, die slecht te been is en op krukken liep, over de pallets klom. “Dit zijn beelden die ik aan de burgemeester of gouverneur wil laten zien om de gevaarlijke situatie voor voetgangers aan te kaarten”, zegt hij. “Als je in de Verenigde Staten je been breekt door openbare werken, dan kan je de staat aanklagen voor miljoenen dollars. Hier in België krijg je niets.”

Op de foto’s zijn ook twee jonge mannen te zien die nogal bedachtzaam in de camera kijken. De twee zijn duidelijk niet gediend met het feit dat ze gefotografeerd worden en stappen op Woodrow af. “Zonder ook maar iets te zeggen gaf één van hen me een harde klap in het gezicht”, vertelt hij.

© rr

Hersenschudding

De fotograaf viel met een smak op de betonnen ondergrond. Hij werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het verdict: een hersenschudding en zijn schouder uit de kom. Bij aankomst in het ziekenhuis werd hij meteen aan zijn schouder geopereerd. Tot op vandaag heeft hij nog steeds hoofdpijn en duizelingen van de klap. “Ik begrijp gewoon niet waar dit vandaan kwam. Ik stond daar te fotograferen om de stad beter te maken, niet om problemen te zoeken.”

© rr

“Ik weet dat slechts klein deel van de bevolking zo’n dingen doet, maar het is niet de eerste keer dat er in België mensen uit het niets worden aangevallen.” Volgens Woodrow is dit vooral in Antwerpen een groot probleem. “Voor mijn carrière heb ik heel de wereld rondgereisd en nooit ben ik aangevallen geweest. Enkel in Antwerpen, waar ik voordien ook twee keer beroofd ben geweest van al mijn fotomateriaal, ter waarde van 30.000 euro.”

Woodrow hoopt met zijn verhaal toch de maatschappij te verbeteren. Hij diende meteen klacht in bij de politie en wil dat deze jongeren voor de rechtbank verschijnen. De politie bevestigt dat ze kort na de feiten de daders - twee minderjarigen - hebben gearresteerd. Het duo is voorgeleid bij de jeugdrechter.

“Ik ben niet iemand die zich verstopt en zijn hoofd in het zand steekt. Nee, ik vecht terug. Deze twee kerels zullen geweten hebben dat ze de foute man hebben aangevallen”, zegt hij strijdvaardig.