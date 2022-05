Vuurwerk op eerste dag van proces Britse voetbalvrouwen: “Respect voor andermans privacy heeft u niet, toch?”

De eerste procesdag zat er iets voor 17 uur bijna op toen tot verrassing van velen Rebekah Vardy, die het proces tegen Coleen Rooney aangespannen heeft, plaatsnam in de getuigenbank. David Sherborne, de advocaat van Rooney, legde haar meteen het vuur aan de schenen. “De gemiddelde persoon op straat zou geen hoge pet ophebben van iemand die informatie lekt aan de pers, denkt u niet”, vroeg hij de instemmende Vardy. “U heeft niet al te veel respect voor de privacy van andere mensen, toch?” Waarop de vrouw zei niet te begrijpen wat hij bedoelde.

Het zou de constante worden in haar verhoor door Sherborne: Vardy die maar weinig zelf in te brengen had. Alleen toen Sherborne haar verleden met ex-echtgenoot Peter Andre aanhaalde, schoot Vardy iets heviger in het verweer. Sherborne haalde zaken aan die Vardy in een interview over haar ex gezegd had, zoals dat “zijn materiaal niet groter was dan een kleine chipolata”, dat “hij zelfs niet probeerde om mij te bevredigen” en “kwijlde als een hond terwijl we kusten”. Vardy beweerde dat ze die zaken moest zeggen van haar ex-man. “Het is vreselijk, maar hij heeft me gedwongen.”

Voor Sherborne was het toch duidelijk: andermans privacy is niet veilig bij Vardy. Hij zette dat kracht bij door een conversatie met haar agente aan te halen via de chat op Instagram. Over een niet nader genoemd iemand - “Ik weet echt niet meer wie het was”, zei Vardy - vroeg ze haar agente: “Kunnen we geen verhaal lekken?” Voor Sherborne genoeg bewijs dat ze in staat is tot de zaken waar Rooney haar publiekelijk van beschuldigd heeft. “Ik heb niks te verbergen”, besloot Vardy.

Coleen Rooney met haar echtgenoot Wayne Rooney. — © AP

Detectiveverhaal

Eerder op de dag hadden de advocaten van beide voetballersvrouwen hun openingsstatement gegeven in het proces, dat met heel grote interesse gevolgd wordt. Volgens Coleen Rooney heeft Rebekah Vardy verhalen over haar de wereld ingestuurd zonder haar toestemming, waardoor Vardy haar besloot aan te klagen voor laster.

“Dit is een detectiveverhaal”, zei David Sherborne, de advocaat van Rooney. “En zoals in elk detectiveverhaal zal je de moordenaar niet met een rokend wapen boven het lijk zien staan. De jury zal alle bewijsstukken moeten samenvoegen om de schuldige aan te duiden.” Hij noemde de agente van Vardy, die de info gelekt zou hebben in opdracht van haar cliënte, een “huurmoordenaar”. “En zij kreeg de opdracht van Vardy, dus zij is even verantwoordelijk als diegene die de trekker overgehaald heeft.”

De verdediging van Coleen Rooney benadrukte verder dat het wel heel verdacht is hoe er bewijsmateriaal verdwenen is. “Er is sprake van significante vernietiging en verlies van bewijsmateriaal”, zei Sherborne, die onder meer verwees naar een incident waarbij de agente van Vardy haar smartphone vanuit een boot in de Noordzee had laten vallen en haar vaste IT’er het wachtwoord voor de back-up van haar WhatsApp-account vergeten was.

Hugh Tomlinson, de advocaat van Rebekah Vardy, benadrukte in zijn openingsstatement dan weer dat zijn cliënte heel veel drek over zich heen heeft gehad door de beweringen van Rooney dat zij achter het lek zit. “De beweringen zijn lasterlijk en hebben haar heel veel schade toegebracht”, zei Tomlinson. “Ik heb hier nog geen enkel bewijs gezien van wat gezegd wordt door Rooney.” De vermeende vernietiging van bewijsmateriaal deed hij af als onzin.