Russisch Telegramkanaal deelt “echte reden” waarom luchtmacht niet deelnam aan militaire parade

De Dag van de Overwinning, de dag waarop de voormalige Sovjetlanden het einde van de Tweede Wereldoorlog herdenken, werd dit jaar gevierd zonder de luchtmacht. Op het Rode Plein in Moskou vond traditioneel een heuse militaire parade plaats, maar het schouwspel van de luchtmacht werd op het laatste nippertje gecanceld. De officiële reden die gegeven werd was ‘het slechte weer’.

Die uitleg deed heel wat wenkbrauwen fronsen, want in Moskou scheen namelijk de zon. Het jaar ervoor vloog de luchtmacht wel en toen was het een stuk grijzer. Speculatie alom over de echte reden van de afgelasting.

Maar het anti-Poetin Telegramkanaal General SVR, dat gelinkt is aan een Russische professor die al eerder claims maakte over de slechte gezondheid van Poetin, wil nu duidelijkheid scheppen. Zij claimen een insider te hebben binnen het Kremlin en schrijven de afgelasting toe aan angst voor een luchtaanval. Voor wat voor luchtaanval gevreesd werd, is niet duidelijk. Maar volgens de bron zou Poetin ‘paranoïde’ geweest zijn over zo’n aanval tijdens de oorlog in Oekraïne. Ook in andere steden werd de show van de luchtmacht afgelast. Dat om ervoor te zorgen dat de afzegging in Moskou niet te veel aandacht zou trekken, klinkt het.

Ook verhalen over mogelijke sabotage doen de ronde en ook een technisch mankement aan Poetins paradepaardje, de Ilyushin Il-80, wordt als oorzaak van de afgelasting gegeven.

