Antwerp riskeert twee uitmatchen zonder fan na wangedrag in Brugge: “Zulke zaken horen niet thuis in Belgisch voetbal”

De poppen gingen aan het dansen na het laatste fluitsignaal. Club Brugge had net met 1-0 gewonnen van Antwerp toen een groep supporters van die laatste ploeg de dichtstbijzijnde Club-tribune kon betreden. In die familietribune zouden er toen klappen uitgedeeld zijn aan thuissupporters.

Het bondsparket is niet te spreken over de feiten: “Dergelijke feiten zijn onaanvaarbaar, en berokkenen ernstige imagoschade aan het Belgisch voetbal. Zulke ongeregeldheden horen niet thuis in Belgisch voetbal. Het is ook niet de eerste keer dat de Antwerpsupporters zo ver over de schreef gaan.”

© BELGA

Meester Jonathan Himpe, die Antwerp vertegenwoordigde op de zitting, nuanceerde. Zo zou er eerst provocatie van de Brugse supporters geweest zijn en zouden de veiligheidsmaatregelen in het stadion, onder andere door een gebrek aan stewards, onvoldoende geweest zijn. “De politiediensten konden pas na veertig minuten ingrijpen omdat ze voor een gesloten poort stonden. Die was die dag niet bemand door een steward, waardoor ze veel tijd verloren.”

Ten slotte verzette Himpe zich ook tegen de uitwedstrijden zonder bezoekers. Die straf zou alleen van toepassing kunnen zijn als de match definitief gestaakt geweest zou zijn, wat hier niet het geval was.

Een uitspraak volgt op 17 mei.