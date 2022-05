Vergeet de Britse royals. Dezer dagen kijkt heel het Verenigd Koninkrijk naar het wel en wee van twee andere huizen: de Rooneys en de Vardy’s. Voetbalvrouwen Coleen en Rebekah staan in de rechtbank lijnrecht tegenover elkaar in de ‘WAG wars’, een proces over gelekte privé-informatie. Dit zijn de hoofdrolspelers.