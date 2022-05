Apple stopt met iPod

Toenmalig Apple-topman Steve Jobs, overleden in 2011, introduceerde de iPod in oktober 2001. Doorheen de jaren verschenen verschillende uitvoeringen.

In 2014 stopte Apple al de productie van het klassieke model met het bedieningswieltje en een klein scherm. In 2017 werden ook de kleinere iPod Nano en iPod Shuffle begraven. De iPod Touch, die met zijn aanraakscreen meer op een iPhone lijkt, kreeg nog een update in 2019.

Maar nu zal Apple dus geen nieuwe iPods meer maken. Het bedrijf meent dat zijn andere, duurdere, producten de iPod overbodig maken. De laatste iPods kosten momenteel bij Apple zelf minstens 238,35 euro. De nieuwste versie van de goedkoopste iPhone, de iPhone SE, kost minstens 530,20 euro.