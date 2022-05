Eindelijk zat Charles op de troon. Zij het alleen letterlijk, en écht maar voor even. De 73-jarige kroonprins van Engeland mocht zijn 96-jarige moeder vervangen tijdens de jaarlijkse troonrede. De laatste keer dat Queen Elizabeth II die miste, was in 1963. Toen hoogzwanger van haar jongste, nu wegens gezondheidsproblemen.