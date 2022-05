Thomas Tuchel ziet sterkhouder naar Real Madrid vertrekken en uit ongenoegen over situatie bij Chelsea: “We zijn toeschouwers”

Trainer Thomas Tuchel heeft dinsdag zijn ongenoegen geuit over de situatie van Chelsea. “We zijn toeschouwers bij wat er gebeurt”, zei de 48-jarige Duitser. De Londense club staat te koop en mag vanwege de sancties tegen de Russische eigenaar Roman Abramovich geen inkomende transfers doen of de huidige spelers een contractverlenging aanbieden.

Er dreigt een leegloop. Onder andere de Duitse international Antonio Rüdiger - onder Tuchel een van de sterkhouders van “The Blues” - heeft aangekondigd de club deze zomer te zullen verlaten. “Je kan altijd in een situatie terecht komen waarin spelers aan het einde van het seizoen met andere clubs praten, maar wij kunnen daar niet eens op reageren. We zijn geen betrokken partij”, klaagde Tuchel. “Het is makkelijker als je vrij kunt handelen en bij de gesprekken betrokken bent.”

“Dit kan zeker een impact hebben op onze prestaties op het veld. Het verklaart mee waarom we een dipje zitten.” Chelsea kon al drie wedstrijden op rij niet winnen. “De spelers neem ik dat niet kwalijk. Het is niet gepast om hen nu met de vinger te wijzen of te hard of te veeleisend te zijn.”

Woensdag speelt Chelsea op verplaatsing bij Leeds. In de stand is de club van Romelu Lukaku met 67 punten nog altijd derde, maar is het verschil met nummer vier Arsenal nog maar één luttel punt. Op Manchester City (86 ptn) en Liverpool (83) was de achterstand eerder al aanzienlijk.