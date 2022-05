Warhol ontmoette zijn model nooit en achter de naam schuilt ludiek verhaal: dit moet je weten over duurst geveilde kunstwerk van 20ste eeuw

195 miljoen dollar, omgerekend zo’n 185 miljoen euro. Dat is neergeteld voor een portret van Marilyn Monroe, gemaakt door de popartkunstenaar Andy Warhol. Het werk – dat geveild werd door veilinghuis Christie’s – is daarmee het op één na duurst geveilde kunstwerk aller tijden. En dat is lang niet het opvallendste wat over Shot sage blue Marilyn gezegd kan worden.