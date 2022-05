München ontvangt openingsmatch, finale EK 2024 in Berlijn

De openingswedstrijd van het EK voetbal in 2024 wordt georganiseerd in München, de finale vindt in Berlijn plaats. Dat heeft het Uitvoerend Comité van de Europese Voetbalbond (UEFA) dinsdag beslist in Wenen.

Het toernooi begint op 14 juni in de Allianz Arena, de thuishaven van Bayern München. Een maand later, op 24 juli, ontvangt het Olympisch Stadion van Berlijn, waar Hertha Berlijn actief is, de finale. Bij het EK in 2006 was de verdeling tussen München en Berlijn precies dezelfde.

In totaal zijn er bij het EK 2024 tien speelsteden, die de UEFA heeft onderverdeeld in drie clusters: Noord/Noordoost met Berlijn, Hamburg en Leipzig, West met Dortmund, Düsseldorf, Gelsenkirchen en Keulen, en Zuid met Frankfurt, München en Stuttgart. De wedstrijden in elke poule worden verspreid over maximaal twee clusters van steden “om de reisafstanden voor ploegen en fans te beperken en om het de delegaties makkelijker te maken om per trein of bus te reizen”.

© Alexander Hassenstein/Getty-POOL

De loting vindt in december 2023 in de Elbphilharmonie in Hamburg plaats, het internationale mediacentrum voor het EK komt in Leipzig.

Duitsland kreeg bij een stemming in 2018 de voorkeur op Turkije voor de organisatie van het EK.