Tesla moet 130.000 wagen terugroepen na problemen met touchscreen

De terugroepactie betreft de Tesla’s S en X uit de modeljaren 2021 en 2022 en de 3 en Y uit het modeljaar 2022. De oververhitting van het infotainmentsysteem kan verhinderen dat het middenscherm beelden van de achteruitkijkcamera, waarschuwingslichten en andere informatie weergeeft, aldus de NHTSA.

Tesla vertelde NHTSA dat het op de hoogte was van 59 garantieclaims en 59 veldrapporten die sinds januari zijn ontvangen en die mogelijk verband houden met het probleem, maar er zouden nog geen meldingen van crashes of verwondingen zijn in verband met het probleem. Tesla liet weten dat het een over-the-air software-update zal uitbrengen om het probleem op te lossen, aldus de NHTSA.

Meerdere terugroepacties

Tesla heeft in april 48.000 Model 3 Performance-voertuigen in de VS teruggeroepen vanwege een probleem waarbij de snelheidsmeter mogelijk niet wordt weergegeven wanneer de auto in de “Track Mode” staat. Het bedrijf heeft ook al verschillende auto’s teruggeroepen vanwege cameragerelateerde problemen. In maart riep Tesla in de Verenigde Staten 947 voertuigen terug omdat het achteruitkijkbeeld mogelijk niet onmiddellijk wordt weergegeven wanneer men achteruit begint te rijden. Ook in december riep Tesla 356.309 van zijn 2017-2020 Model 3 voertuigen terug om problemen met de achteruitkijkcamera aan te pakken.