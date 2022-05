Donald Trump mag opnieuw op Twitter van Elon Musk

“Ik denk dat het niet correct was om Donald Trump te weren” zei Musk tijdens een virtuele autoconferentie van de Financial Times. Volgens Musk was het verbannen van Trump een “moreel foute beslissing” en zorgen zulke verbanningen ervoor dat het vertrouwen in Twitter ondermijnd wordt. “Als er tweets zijn die verkeerd en slecht zijn, moeten die ofwel worden verwijderd of onzichtbaar worden gemaakt, en een tijdelijke schorsing is gepast, maar geen permanent verbod,” zei Musk.

‘s Werelds rijkste man kwam eind vorige maand tot een akkoord met de mensen van Twitter om het platform te kopen voor zo’n 44 miljard dollar. Hij verkocht al voor meer dan 8,5 miljard dollar aan aandelen Tesla om de overname te bekostigen, verzekerde zich van miljardenleningen bij banken en klopte ook aan bij verschillende investeerders.

Trump verkondigde eerder al dat hij niet van plan is terug te keren naar Twitter. In de plaats daarvan wil hij blijven focussen op zijn eigen sociale mediaplatform Truth Social.

