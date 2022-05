Sekteleider opgepakt in Thailand: volgelingen moesten zijn lichaamssappen consumeren, elf lichamen gevonden in woning

Afgelopen zondag viel de politie binnen in het huis van de 75-jarige Thawee Nanra, met rieten dak en diep in de jungle van de Thaise provincie Chaiyaphum. Zijn volgelingen joelden de politie uit en keerden zich tegen de agenten toen die in bloot bovenlijf naar de politiewagen werd gebracht.

Volgens de politie werden in de woning van de man elf lichamen gevonden, die volgens lokale media toebehoren aan volgelingen van de man. De lichamen lagen in koffers, verspreid in de woning. Volgens Kraisorn Kongchalad, de gouverneur van de provincie, woonden minstens twaalf van zijn volgelingen samen met Thawee. Zij getuigden aan lokale media dat slijm en urine van de man geconsumeerd werden omdat ze ziekten zouden genezen.

De gouverneur zegt geschokt te zijn. “Het is verontrustend dat mensen nog in zulk bijgeloof geloven, maar dit gaat verder dan dat. We zitten met dode lichamen en we zullen met alle diensten moeten samenwerken om aan het licht te brengen wat daar gebeurd is.”