Twee kandidaat-kopers hebben bod gedaan op Italiaanse topclub AC Milan

Twee kandidaat-kopers hebben een bod uitgebracht op AC Milan, dat sinds 2018 in handen is van het Amerikaanse investeringsfonds Elliott Management. Dat heeft AC Milan-voorzitter Paolo Scaroni verklaard volgens verschillende Italiaanse media.

“Ik begrijp dat er twee biedingen zijn gebeurd. We hebben tijd nodig om deze in te schatten en vergelijken”, aldus Scaroni.

Midden april meldden Italiaanse media dat een investeringsfonds uit Bahrein, Investcorp, geïnteresseerd is in de huidige leider in de Serie A. Meer recent waren er volgens Italiaanse media gesprekken met een andere kandidaat-koper, het Amerikaans investeringsfond RedBird Capital Partners.

“Ik ben niet op de hoogte van problemen” met Investcorp, dat het dichtst bij een deal leek te staan, stelde Scaroni. Hij voegde er wel aan toe dat hij “niet de juiste persoon” is om vragen over dit onderwerp te beantwoorden.

Elliott Management kreeg de Milanese club in 2018 in handen omdat de toenmalige eigenaar, de Chinese zakenman Li Yonghong, niet in staat was een lening terug te betalen. Tot 2017 was Silvio Berlusconi de eigenaar van AC Milan.