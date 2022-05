Afgeluisterd met haar eigen spionagesoftware: grote baas van Spaanse inlichtingendienst moet opstappen

De grote baas van de Spaanse spionagedienst CNI is dinsdag op straat gezet nadat bleek dat de halve Spaanse regering maandenlang kon worden afgeluisterd. Pijnlijk detail: het CNI gebruikte dezelfde software om Catalaanse politici te bespioneren.

Pegasus. In de Griekse mythologie een vliegend paard, in Spanje toch vooral de pijnlijke struikelsteen van Paz Esteban, de grote baas van de Spaanse inlichtingendienst CNI. Al maanden gonst het in de wandelgangen van de Spaanse politiek dat haar dienst met Pegasus-software tientallen Catalaanse politici afluisterde die – dik tegen de zin van Madrid – ijveren voor de onafhankelijkheid van Catalonië.

Het was Canadees onderzoek naar de Israëlische spionagesoftware Pegasus, waarmee mobiele telefoons kunnen worden afgeluisterd, dat de geruchtenmolen op gang trok. Pegasus is erg populair, ook bij dictators wereldwijd, omdat het zo subtiel werkt dat zelfs de beste scanapparatuur die ‘spyware’ niet opmerkt. De Canadese onderzoekers ontdekten niettemin dat op de telefoons van zo’n zestig Catalaanse politici sporen van de software stonden.

Hakblok

Tijdens een hoorzitting in het Spaanse parlement gaf spionnenbaas Paz Esteban vorige week toe dat de Spaanse inlichtingendienst effectief zo’n twintig Catalaanse politici afluisterde, onder wie ook de Catalaanse president Pere Aragonès. Esteban beklemtoonde dat dat met toestemming van de Spaanse justitie gebeurde. Dat werd ook dinsdag nog eens onderstreept door defensieminister Margarita Robles: “In Spanje wordt niemand onderzocht voor zijn of haar politieke voorkeur.”

Maar intussen was de afluisterzaak tot een regeringscrisis geëscaleerd. Woest omwille van het afluisteren van Catalaanse politici trok het linkse Catalaanse ERC vorige week de steun aan de Spaanse minderheidsregering in, waardoor in het Spaanse parlement nog amper een wet gestemd geraakte. Ei zo na betekende Pegasus dus ook het einde van de minderheidsregering van de socialistische Spaanse eerste minister Pedro Sanchez.

Om het regeringswerk opnieuw vlot te trekken, legt Sanchez nu het hoofd van spionnenbaas Paz Esteban op het hakblok. Al worden daar weinig tranen om geplengd. Esteban moest de voorbije maanden ook al toegeven dat de Spaanse inlichtingendienst niet kon voorkomen dat een buitenlandse mogendheid – in Spaanse media wordt aan Marokko gedacht – de telefoons van de Spaanse premier en de ministers van Defensie en Binnenlandse Zaken kon afluisteren. De gebruikte spyware? Pegasus.