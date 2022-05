Davy Roef stopte een strafschop van KV Mechelen, maar verdiende Malinwa er nog eentje voor deze dubieuze tackle?

AA Gent boekte in de Europese play-offs een 1-2 overwinning bij KV Mechelen. De thuisploeg kreeg vlak na de pauze nochtans een penalty na een ingreep van de VAR. Davy Roef stopte de inzet van Kerim Mrabti. In de eerste helft had KVM ook een elfmeter kunnen krijgen na een tackle van Elisha Owusu op Hugo Cuypers. Ref Jan Boterberg en de VAR lieten echter begaan.