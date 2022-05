Reinhilde Decleir wint Ultima voor Algemene Culturele Verdienste en krijgt live eerbetoon

De uitreiking was te volgen via VRT NU en werd uitgezonden op Radio 1. Reinhildes zoon nam de Ultima in ontvangst. Voordat de actrice overleed, was ze al op de hoogte dat ze de prijs zou krijgen. Het betreft dus geen postume toekenning. Decleir stond even opnieuw in de schijnwerpers in video’s van Jan Eelen, gecombineerd met live pianobegeleiding door een 20-koppig koor van Tutti Fratelli, de organisatie waarvan Decleir aan de wieg stond.

“Haar loopbaan op de scène liep ongeveer samen met alle artistieke hoogtepunten van het Vlaamse theater van de voorbije vier decennia”, motiveert de jury haar keuze. “Reinhilde Decleir had een eigenzinnige, warmhartige schoonheid als actrice en artistiek visionair, maar ook als mens.”

Sinds 2003 reikt de Vlaamse Gemeenschap de cultuurprijzen jaarlijks uit aan laureaten in twaalf verschillende categorieën. Bij de editie Ultimas 2021 werd er voor het eerst een Publieksprijs aan toegevoegd, voor artiesten of organisaties die in het afgelopen jaar bijdroegen aan de verbreding van de cultuur, maar die niet meteen in de bestaande Ultimas-categorieën passen. Dinsdag ontvingen alle laureaten een fysieke award in deSingel, maar ook 10.000 euro als geldprijs. Enkel de Ultima voor Algemene Culturele Verdienste is 20.000 euro waard.

Enkele dagen geleden werd al bekend dat de Ultima Letteren dit jaar naar Annelies Verbeke ging. Behalve Verbeke en Decleir zijn de winnaars de Belgische Improvisatieliga (Amateurskunsten), Horst Festival (Architectuur en Toegepaste Kunsten), Kobe Matthys - Agentschap (Beeldende Kunst), Hnita Jazz Club (Cultureel Ondernemerschap), Kaat Beels en Nathalie Basteyns (Film & Visuele Media), Lieselot De Wilde (Muziek), Gorges Ocloo (Opkomend Talent), Lucinda Ra (Podiumkunsten), de Borgerhoutse Reuzenstoet (Roerend en Immaterieel Erfgoed) en Grootouders voor het Klimaat (Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk).

Andere laureaten

Horst Festival wist op zijn beurt de jury te overtuigen in de categorie Architectuur en Toegepaste Kunsten. Het experimentele festival dat sinds twee jaar plaatsvindt in de schaduw van de koeltorens in Vilvoorde, is gericht op “het samenbrengen, doen samenwerken en laten versmelten van verschillende disciplines”, zo zegt de jury. Deze conceptuele aanpak doet nieuwe wind waaien door de Belgische festivalwereld.

In de categorie Beeldende Kunsten prijkt de Brusselse kunstenaar Kobe Matthys - die werkt onder de naam ‘Agentschap’ - als winnaar. Hoewel zijn vernieuwende oeuvre internationaal op heel wat bekendheid kan rekenen, is zijn werk in Vlaanderen nog onvoldoende zichtbaar. Met de toekenning van een Ultima, hoopt de jury daarin verandering te brengen.

Regisseursduo Kaat Beels en Nathalie Basteyns, bekend van populaire Vlaamse tv-series als “Tabula Rasa” en “Beau Séjour”, maar vooral van hun laatste fictiereeks en bijhorende docu “Lost Luggage” wist te overtuigen in de categorie Film & Visuele Media. Dit werk over de aanslagen van 22 maart brengt nationaal verdriet op een diepmenselijke manier in beeld. De prijs voor Cultureel Ondernemerschap gaat dan weer naar Hnita Jazz Club in Heist-op-den-Berg, één van de oudste actieve jazzclubs in Europa.

In de categorie Muziek wordt vocaal artieste, performer en maker Lieselot De Wilde beloond. “Ze bruist van tomeloze veelzijdigheid en creativiteit”, zo reageert de jury. Maar ook aan opkomend talent is er geen gebrek in Vlaanderen. Zo ook de in Genk opgegroeide Gorges Ocloo, wiens werk flirt met de grenzen tussen scène, acteurs, muziek en esthetiek maar ook met genres zoals moderne dans, performance arts en scenografie. De jury prijst de artiest voor de onbevreesdheid waarmee hij zich in verschillende disciplines en rollen manifesteert.

De producties van gelegenheidscollectief Lucinda Ra wisten te bekoren in de categorie Podiumkunsten. Verder sleepte dit jaar de Borgerhoutse Reuzenstoet de Ultima voor Roerend en Immaterieel Erfgoed binnen en het activisme van jonge burgerbeweging Grootouders voor het Klimaat werd bekroond met de Ultima voor Sociaal-Cultureel Volwassenwerk.