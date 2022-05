Drie jaar lang leefden ze met een vreselijk geheim: jongeren opgepakt voor brand waarbij twee brandweermannen omkwamen

Drie jongeren uit Beringen zijn opgepakt voor de noodlottige brand in het leegstaande gebouwencomplex in Beringen in de zomer van 2019. Daarbij kwamen brandweermannen Chris Medo (42) en Benni Smulders (36) om het leven. De opgepakte tieners hadden elkaar plechtig beloofd hier eeuwig over te zwijgen, maar toen de speurders aanklopten, bekenden ze al snel. “Het is een last die van hun schouders valt”