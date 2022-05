Blauwe krokodil op je doktersbriefje? Dan protesteert je huisarts tegen overbodige attesten

Wie binnenkort een blauwe krokodil op zijn doktersbriefje ziet verschijnen, heeft een huisarts die mee protesteert tegen de administratieve rompslomp van overbodige attesten. Zinloze attesten zoals korte ziektebriefjes of een toelating om te sporten, veroorzaken overbelasting van artsen.

Huisartsenvereniging Jong Domus liet becijferen dat alle verschillende soorten overbodige attesten een administratieve last van 234,9 miljoen euro opleveren. De blauwe krokodil op de stempel staat symbool voor bureaucratische nonsens. In Nederland bestaat een gelijkaardige actie al langer, dan wel met een paarse krokodil.

Ondernemersorganisatie Unizo steunt de oproep van artsen voor het afslanken van de administratieve rompslomp, maar is gekant tegen het voorstel om de ziekteattesten voor korte duur af te schaffen. “Enkel op werkplekken waar er vertrouwen is, kan het”, zegt Danny Van Assche van Unizo. “We moeten vermijden dat we een golf aan katermaandagen krijgen, omdat het ziektebriefje ‘toch niet meer moet’.” (blg,kba)