“‘t Werk is nog nie gedoan”, zo zette Club Brugge op zijn social media, en dat is helemaal correct. Bij winst in Jan Breydel wipt Union vanavond opnieuw over blauw-zwart en zet het de Champions’ play-offs weer op z’n kop. In afwachting gaan we na wie de beste kaarten in handen heeft: team Schreuder of team Mazzu?