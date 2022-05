“Ik maak me echt zorgen om je, maar ik moet nu aan mezelf denken. Herpak je, en wees sterk.” In haar laatste van duizenden sms’en aan Alexander Dean waarschuwt Maïlys dat hij geen “domme dingen” mag doen. Maar het vele berichtenverkeer maakt ook duidelijk hoe desastreus hun relatie was en hoe vastberaden de bodybuilder al twee maanden was om wraak te nemen op Jeroen Verstraete.