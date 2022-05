Mike Tyson niet vervolgd voor het slaan van medepassagier op vliegtuig

De beslissing is gebaseerd “op de omstandigheden van de confrontatie”, in het bijzonder op het gedrag van het slachtoffer, klinkt het in een verklaring. “Dit is geen strafzaak”, zei de openbare aanklager nog. Hij benadrukte wel dat de partijen eventueel nog een civiele zaak kunnen aanspannen, ongeacht deze beslissing.

Het incident vond plaats op 20 april tijdens een vlucht van San Francisco naar Florida. In een video die circuleert op sociale media is te zien hoe ‘Iron Mike’ de passagier achter hem slaat. De 55-jarige Tyson haalde volgens getuigen enkele minuten na het instappen uit naar de passagier. Blijkbaar zou de man constant hebben geprobeerd met Tyson te praten, waardoor de voormalige bokser zijn geduld verloor en hem in het gezicht sloeg. Op een foto was te zien dat het slachtoffer, dat in beschonken toestand verkeerde, bloedde ter hoogte van de slaap.

Tyson maakte furore in de jaren 1980 door de jongste kampioen bij de zwaargewichten te worden. De Amerikaan was op dat moment amper 20 jaar en vier maanden oud. Op zijn hoogtepunt was hij 37 wedstrijden op rij ongeslagen. In 1992 werd Tyson veroordeeld tot bijna drie jaar gevangenisstraf vanwege verkrachting. In 2007 gaf hij een cocaïneverslaving toe.