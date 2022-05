Meer dan 100 ontsnapten en 43 doden na gevangenisopstand in Ecuador

“Op dit moment zijn er 108 gevangenen vermist”, klinkt het bij generaal Fausta Salinas. Al zeker 112 andere ontsnapten konden intussen gevat worden. “Dertien mensen zijn ook in het ziekenhuis opgenomen, dus mogelijk stijgt het dodental nog”, aldus minister van Binnenlandse Zaken Patricio Carrillo.

Het geweld vond plaats in de gevangenis van Bellavista in de provinicie Santo Domingo de los Tsachilas, ongeveer 80 kilometer ten westen van hoofdstad Quito. Volgens de Ecuadoraanse politiechef “hebben de aanvallers met grote wreedheid gehandeld”.

Ecuador heeft regelmatig te kampen met geweld in de gevangenissen, meestal door rivaliserende bendes. Vorig jaar werden tijdens gevechten in totaal 321 gevangenen gedood. Zoals bijna overal in Latijns-Amerika zijn de gevangenissen in Ecuador overbevolkt.