Nieuw-Zeeland opent grenzen vanaf eind juli volledig

De heropening van de grenzen komt twee maanden vroeger dan de regering van Nieuw-Zeeland eerder aankondigde. De versnelde opening is onder meer ingegeven door een dringende behoefte aan arbeidskrachten met bepaalde vaardigheden en de druk om de noodlijdende toerismesector van inkomsten te voorzien, aldus Ardern.

Sinds begin mei was Nieuw-Zeeland voor het eerst in twee jaar al vrij toegankelijk voor reizigers uit ongeveer zestig landen. Het land sloot in maart 2020 de grenzen voor bijna alle reizigers vanwege de coronapandemie.

Nieuw-Zeeland, een land met ongeveer 5 miljoen inwoners, heeft sinds het begin van de pandemie bijna 1 miljoen coronagevallen en zo’n 700 doden gemeld.