De straffe cijfers van Barça-aanvaller Ousmane Dembélé, de assistkoning van La Liga die straks gratis kan vertrekken

In zijn laatste contractjaar - op 30 juni is hij transfervrij - lijkt plots alles weer te lukken voor Ousmane Dembélé bij FC Barcelona. De 24-jarige vleugelaanvaller is assistkoning in La Liga met dertien assists in twintig wedstrijden, waarvan hij slechts vijftien keer aan de aftrap stond. Een straf gemiddelde.

Sinds Ousmane Dembélé in de zomer van 2017 in Barcelona arriveerde, sukkelde hij van de ene blessure in de andere. De voorbije vijf jaar was Dembélé liefst 695 dagen (of bijna twee volledige jaren, of bijna 23 volledige maanden) niet fit genoeg om wedstrijden de spelen. De miserie begon al toen hij nog maar net voor 140 miljoen euro - nog steeds het hoogste bedrag dat Barcelona ooit neertelde voor een speler - overgekomen was van Borussia Dortmund.

Ook toen hij wel fit was, kregen we niet zijn flitsende acties van weleer bij Dortmund te zien. In 2018-2019 liet hij zijn beste statistieken optekenen met acht competitiedoelpunten en vier assists. Vorig jaar kwam de Fransman aan zes doelpunten en drie assists.

Sinds de komst van coach Xavi in november 2021, en ook sinds de komst van zijn maatje Pierre-Emerick Aubameyang in januari, is alles veranderd. Dembélé voelt weer het vertrouwen, vond zijn flitsende dribbels en zijn uitstekende voeten terug. En het allerbelangrijkste: hij is al sinds november 2021 niet meer geblesseerd.

In december gaf Dembélé pas zijn eerste twee assists van het seizoen, daarna volgden er nog elf waardoor hij nu alleen assistkoning in La Liga is. Dertien assists terwijl hij maar vijftien keer aan de aftrap kwam, dat is een straf gemiddelde. Met 0,65 assists per wedstrijd doet hij bijna de helft beter dan Karim Benzema (11 assists, 0,37 per wedstrijd) en Jordi Alba (10 assists, 0,34 per wedstrijd).

De top tien:

1. Ousmane Dembélé (FC Barcelona) - 13 assists

2. Karim Benzema (Real Madrid) - 11

3. Jordi Alba (FC Barcelona) - 10

4. Vinicius Junior (Real Madrid) - 9

5. Oscar Trejo (Rayo Vallecano) - 9

6. Iker Muniain (Athletic Club) - 9

7. Sergi Darder (RCD Espanyol) - 9

8. Nabil Fekir (Real Betis) - 8

9. Jorge De Frutos (Levante UD) - 7

10. Gonçalo Guedes (Valencia CF) - 6

Het slechte nieuws voor Barcelona: het contract van Dembélé loopt eind volgende maand af. Net nu hij zijn oude niveau terugvindt, kan de recordtransfer gratis vertrekken. Maar er is hoop. Volgens directeur Mateu Alemany wil Dembélé zijn contract bij Barça alsnog verlengen en ook Xavi wil er nog alles aan doen om zijn poulain te houden. Het wordt alleen uitkijken of de Catalanen de financiële middelen vinden om zijn peperduur contract te verlengen.

Dinsdagavond tegen Celta de Vigo (3-1) deed Dembélé er nog maar eens twee assists bij en pakte hij ook uit met knappe dribbels:

