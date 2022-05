Speelden Anderlecht en Vincent Kompany rol bij medische tests van City-aanwinst Erling Haaland in Brussel?

Er kwam maandag verrassend nieuws uit Brussel. Niemand minder dan Erling Haaland was er gespot in het Erasmusziekenhuis om zijn medische tests af te leggen voor zijn toptransfer naar Manchester City. En volgens het Franse L’Equipe heeft Anderlecht geholpen bij de organisatie van de testen.

Het is geen geheim dat Anderlecht en Manchester City een band hebben. Ze huurden de afgelopen jaren al spelers van The Citizens (Philippe Sandler en Taylor Harwood-Bellis) en hebben met Vincent Kompany uiteraard een absolute clublegende van City als coach.

Eind vorige maand zei Kompany in een interview op de Engelse televisie nog dat Manchester City volgend jaar zeker kampioen zou worden “omdat we dan Haaland hebben”. De coach van Anderlecht leek er toen al zeker van dat de transfer in orde zou komen.

En zo geschiedde. Voor zijn medische testen week Haaland zelfs uit naar het Erasmusziekenhuis in Anderlecht. Volgens het Franse L’Equipe “zouden de leiders van Anderlecht geholpen hebben met de organisatie en de ontvangst van Haaland bij zijn medische tests”. L’Equipe haalt ook de connectie tussen Vincent Kompany, Anderlecht en City aan als logische reden.