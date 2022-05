Piloot is plots niet meer in staat om te vliegen, dus zet passagier zonder vliegervaring vliegtuig veilig aan de grond

Een passagier zonder de minste vliegervaring is erin geslaagd om een privévliegtuig veilig aan de grond te zetten in de Amerikaanse staat Florida. De piloot was niet meer in staat om te vliegen, dus greep de passagier in.

Dinsdagnamiddag kreeg de luchtverkeersleiding plots een passagier van een privévliegtuig aan de lijn. “Ik heb hier een groot probleem”, zei die. “Mijn piloot is onsamenhangend geworden en ik heb geen idee hoe ik met een vliegtuig moet vliegen.”

De luchtverkeersleiding gaf de passagier vervolgens een hoop instructies en hielp die het vliegtuig aan de grond zetten. “Probeer de vleugels op dezelfde hoogte te houden”, zei de luchtverkeersleiding. “En kijk of je kan beginnen dalen. Ga vooruit, maar heel traag. Volg de kust in noordelijke of zuidelijke richting. We proberen je te vinden.” Het toestel landde uiteindelijk veilig in de luchthaven van Palm Beach in Florida.

Aan boord van de Cessna 208 zaten twee mensen toen de piloot “een mogelijk medisch probleem” had, staat te lezen in een statement van de Federal Aviation Administration. Het is niet duidelijk wat het probleem precies was. De luchtvaartautoriteit is een onderzoek gestart.