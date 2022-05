Shanghai verscherpt lockdown ondanks stabiele coronacijfers

Het stadsbestuur van de Chinese metropool Shanghai verscherpt de strenge lockdown, ondanks het stabiele aantal coronabesmettingen. De komende dagen is het in delen van de stad verboden voor bedrijven om boodschappen en maaltijden aan huis te bezorgen en moeten inwoners toestemming hebben om naar het ziekenhuis te gaan als het geen noodgeval is.

De Britse openbare omroep BBC schrijft dat de maatregelen zeker drie dagen zullen gelden. Mensen die dichtbij iemand wonen die besmet is met het coronavirus, zijn verplicht om naar de quarantainefaciliteiten van de regering te gaan. De lockdown was al streng en het was al moeilijk voor inwoners om zorg en voedsel te krijgen, maar met deze maatregelen wordt het nog lastiger.

Het is de zevende week dat er in Shanghai strenge maatregelen gelden. Het aantal besmettingen lijkt de afgelopen week te stabiliseren. Dinsdag waren er in de havenstad 228 nieuwe gevallen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) riep China dinsdag op om te stoppen met de “onhoudbare” lockdowns. China houdt voorlopig vast aan het beleid van ‘zero-covid’. De regering zegt op deze manier de afgelopen twee jaar de impact op de economie zo laag mogelijk te hebben gehouden.

bekijk ook

Pure paniek in China nu er overal plots lockdowns worden aangekondigd

Beelden uit China gaan door merg en been: inwoners al schreeuwend naar quarantainecentra gebracht

Wanhopige inwoners van Shanghai schreeuwen het uit door lockdown