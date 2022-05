‘Dank u, merci, danke’: 2 miljoen euromunten in omloop om de zorgsector te bedanken

‘Dank u, merci, danke’. Dat staat op de nieuwste muntstukken van 2 euro die woensdag in het UZ Gent gelanceerd zijn om de zorgverleners te huldigen. De munt wordt massaal in omloop gebracht.

Het was minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) die woensdag in het UZ Gent zelf de eerste ‘2 euro’s voor de zorg’ kwam lanceren. Met het nieuwe 2 euro-stuk wil men hulde brengen aan de vele zorgverleners die tijdens de coronapandemie tot het uiterste zijn gegaan.

De nieuwe muntstukken tonen een zorgmedewerker met mondmasker naast een collage met onder meer een rolstoel, een injectienaald en en een stethoscoop. Geflankeerd door het opschrift ‘Danke, Merci, Dank U’. Op de keerzijde staat de waarde van het stuk, 2 euro, zoals die ook op de andere munten staat.

© BELGA

De kans is reëel dat je er binnenkort zelf één in je portefeuille of broekzak meedraagt: de nieuwe 2 euro-stukken worden massaam in omloop gebracht. “We zullen heel uitzonderlijk 2 miljoen munten in omloop brengen”, zegt Van Peteghem. Vanaf het einde van de zomer komen de munten effectief in omloop, afhankelijk van de vraag naar 2 eurostukken komen alle twee miljoen exemplaren dan in circulatie.

“De fysieke en mentale inzet die onze zorgsector heeft getoond in bijzonder moeilijke omstandigheden is uitzonderlijk. Zij stonden jarenlang in de frontlinie om onze samenleving te beschermen en te ondersteunen. Met deze herdenkingsmunt willen we onze helden van de zorg danken en hun inspanningen blijvend in herinnering houden.”