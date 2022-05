‘Vandaag Inside’ keert terug op tv na kaarsenrel, mét omstreden Johan Derksen

Talpa is niet bereikbaar voor een reactie. De drie presentatoren besloten bijna twee weken geleden te stoppen na een storm van protest over een bekentenis van Derksen, dat hij een halve eeuw geleden een bewusteloze vrouw zou hebben gepenetreerd met een kaars. Later herriep hij zijn verhaal en zei dat er geen penetratie was geweest.

LEES OOK. Al heel zijn leven met twee voeten vooruit: lang niet de eerste keer dat Johan Derksen ophef veroorzaakt

Zijn uitspraken deden meteen een zware publieke discussie losbarsten in Nederland - en daarbuiten - en niet veel later verklaarde Derksen dat hij per direct stopte met de talkshow. “De cancel- en woke-cultuur is groot en is tegen ons”, zo zei hij. “Het is een machtige beweging die steeds groter en erger wordt. Het enige onafhankelijke programma is nu in duigen gevallen. Hier kan ik niet meer met plezier zitten. Ik ben er klaar mee.” Excuses kwamen er niet.

Toen ook de andere twee tafelgasten, René van der Gijp en Wilfred Genee, lieten weten niet verder te willen doen, werd het programma meteen afgevoerd. Een beslissing die ervoor zorgde dat zender SBS6 in één dag tijd één miljoen kijkers verloor.

LEES OOK. Al veel stormen overleefd, maar bekentenis van Johan Derksen over seksueel wangedrag was rel te veel voor ‘Vandaag Inside’

Maar nu melden “bronnen rondom het programma” aan Het Algemeen Dagblad dat een terugkeer naar het scherm toch mogelijk is. In welke vorm dat zal gebeuren, en wanneer, dat wordt nog bekeken, zo luidt het. Maar blijkbaar wordt er “achter de schermen” hard gewerkt aan een terugkeer van alle hoofdrolspelers. Dus ook van Derksen.