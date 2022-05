Aantal coronabesmettingen voor het eerst lager in werkende dan in algemene bevolking

Het aantal coronabesmettingen lag in de laatste twee weken lager in de werkende dan in de algemene bevolking. Dat blijkt uit het tweewekelijks rapport van professor arbeidsgeneeskunde Lode Godderis (KU Leuven). Het is de eerste keer sinds de start van de pandemie dat er meer besmettingen in de algemene bevolking worden geteld dan onder de werknemers.

Het rapport bespreekt de periode tussen 19 april en 2 mei. Aan de hand van gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano, gekoppeld aan data van de sociale zekerheid en uit de contacttracing, kunnen verschillende sectoren met elkaar vergeleken worden. De cijfers worden bekeken aan de hand van de veertiendaagse incidentie, dus het aantal besmettingen per 100.000 mensen.

De incidentie in de werkende bevolking bedroeg deze periode 718. In de vorige periode, van 5 tot en met 18 april, lag dat cijfer nog op 1.101. Het aantal besmettingen is dus met 35 procent gedaald.

De algemene bevolking noteert in het nieuwste rapport een incidentie van 758. Het vorige rapport toonde nog een incidentie van 1.048. Ook in deze groep is dus een sterke daling opgetekend: hier gaat het om 28 procent.

In de zorg- en sociale sector ligt het aantal besmettingen wel nog boven dat van de algemene bevolking. Het gaat dan vooral om werkplekken als ziekenhuizen en woonzorgcentra en sectoren als de ambulante sociale zorg. Samen bekeken noteert die sector een incidentie van 869.

Het onderwijs, dat in eerdere rapporten steeds hoge cijfers telde, duikt deze periode ook onder het niveau van de werkende bevolking en belandt op een incidentie van 715.

Godderis wijst er tot slot op dat de fase van de ‘nazorg’ woensdag geëindigd is, twee maanden na het opheffen van de epidemische noodsituatie. Dat betekent dat bedrijven niet meer verplicht zijn om de specifieke coronamaatregelen toe te passen. De professor raadt wel nog steeds aan om binnenruimtes voldoende te ventileren en een mondmasker te dragen en thuis te werken voor wie symptomen vertoont.